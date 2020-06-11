Kastamonu'da Türk Kızılay ekipleri 60 bin kişinin yüreğine dokundu

KASTAMONU (AA) - Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 12 bin ailedeki 60 bin kişiye gıda yardımında bulunduklarını bildirdi.

Güzel, Kovid-19 süreci ve Türk Kızılay Derneğinin kuruluşunun 152. yıl dönümünü nedeniyle bir restoranda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın Türkiye'de ve dünya genelinde milyonlarca kişiye merhamet elini uzattığını söyledi.

Türk Kızılay ekiplerinin ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalıştığını anlatan Güzel, şöyle devam etti:

"KYK yurtlarında misafir edilen ve yurt dışından getirilen 750 civarında misafirimizin farklı zamanlardaki misafirlikleri sürecinde kendilerine 3 öğün sıcak yemek hizmeti ile ara öğün beslenme hizmeti sunduk. Yine bu süreçte Kastamonu ilindeki hayırseverlerimizden toplamda 50 bin TL civarında gıda kolisi bağışı toplandı. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal Bey ile görüşülerek, özellikle bu süreçte memleketlerine ülkelerine dönemeyen yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine yönelik bağış kampanyası başlatıldı. Üniversite hocaları ve personelin de 300 adet gıda kolisi bağışı alındı ve toplamda 300 öğrenci evinde kalan toplam 1500 yabancı uyruklu üniversite öğrencisine bu bağışlar ulaştırıldı."

Kastamonu merkez ile 14 ilçede şubelerinin bulunduğunu 5 ilçede ise temsilciliklerinin olduğunu hatırlatan Güzel, "Merkez, 14 ilçe ve köylerde toplamda 8 bin adet gıda kolisi dağıtımı ile 12 bin adet kurban eti konservesi dağıtıldı. Temsilcilerimiz tarafından da bulundukları ilçelerde ve bağlı köylerde toplam 4 bin adet gıda kolisi ve 6 bin adet kurban eti konservesi dağıtımı yapıldı. Bu süreçte toplam şube ve temsilciliklerimizle beraber Kastamonu ili ilçeleri ve köylerinde 12 bin adet gıda kolisi ile 18 bin adet kurban eti konservesi dağıtımı yapılmıştır. Toplamda merkez ilçeler ve köylerde 12 bin aileye ulaşılmış ve 60 bin kişilik bir aile nüfusuna yardımda bulunulmuştur." diye konuştu.

Güzel, Türk Kızılay Kastamonu Şubesine 49 yıllığına tahsis edilen bir araziye depo, idari bina ve aşevi yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.