Kastamonu’da trafik kazası: 1 yaralı

Cevlik köyü kavşağında, Samsun’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Uğur K. idaresindeki 18 AK 630 plakalı çekici ve bu çekiciye bağlı 18 BH 980 plakalı yarı römorklu tır, yağış nedeniyle zeminin ıslak olması sonucu aracın kayarak refüje çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Uğur K. olay yerine gelen 112 ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası Tosya Bölge Trafik Ekipleri kaza yerinde emniyet tedbirleri alarak yol güvenliğini sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.