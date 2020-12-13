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Aktüel Kastamonu'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift yaşamını yitirdi
Aktüel

Kastamonu'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-13 12:32:28 -
Kastamonu'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift yaşamını yitirdi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Yayla Mahallesi'nde yaşayan Tahsin ve eşi Nuriye Yeğenoğlu'ndan haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti.

Defalarca çalmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine camdan içeriye giren yakınları, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Eve duman dolduğunu fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tahsin ve eşi Nuriye Yeğenoğlu'nun cenazeleri otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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