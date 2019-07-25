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Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

25 Temmuz 2019 Perşembe 17:41
Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü

Kastamonu Ankara kara yolu Ümitköy mevkisindeki ormanlık alanda H.K. ve Fikri Akçaosmanoğlu (63) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, yanındaki av tüfeği ile Akçaosmanoğlu'na ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Akçaosmanoğlu'nun cesedi Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Jandarma, olay yerinden kaçan H.K'yi arama çalışması başlattı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:41
  1. Kastamonu Ankara kara yolu Ümitköy mevkisi
  2. Kastamonu Devlet Hastanesi
  3. av tüfeği
  4. Jandarma

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