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Aktüel Kastamonu'da sarımsak hırsızlığı
Aktüel

Kastamonu'da sarımsak hırsızlığı

Çaldıkları 400 kilogram sarımsağı 3 bin 600 liraya sattığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 20:15:17 -
Kastamonu'da sarımsak hırsızlığı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 400 kilogram sarımsak çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan köyünde yaşayan bir vatandaş, jandarma ekiplerine iş yerinden 400 kilogram sarımsak çalındığı ihbarında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını Z.K. ve M.Ş'nin gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, çaldıkları sarımsağı R.T'ye 3 bin 600 liraya sattıklarını itiraf etti. İfadesi alınan R.T. de sarımsakları sattığını ve elinde sadece 85 kilogram sarımsak kaldığını söyledi.

R.T, elinde kalan sarımsakları jandarmaya teslim etti.

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