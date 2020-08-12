  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kastamonu'da Salgın Denetim Merkezi kuruldu

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:53:30 -
Kastamonu'da Salgın Denetim Merkezi kuruldu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca İl Salgın Denetim Merkezi kuruldu.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulduğunun ifade edildiği açıklamada, vatandaşların Kovid-19 ihlalleri için şikayet ve ihbarlarını 214 15 15 numaralı telefon hattına bildirebileceği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların sosyal mesafe kurularına uyması ve maske takmalarının önemine de değinildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'nın koronavirüs aşısına Türkiye'den itiraz
Gündem

Rusya'nın koronavirüs aşısına Türkiye'den itiraz

Rusya'nın koronavirüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Kısa bir sürede bir aşının uygulama..
Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Oruç Reis personelini tutuklama emri verdik
Dünya

Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Oruç Reis personelini tutuklama emri verdik

Türkiye’nin Navtex ilanı sonrası bölgeye yolladığı Oruç Reis bölgedeki kukla devletler tarafından rahatsızlıkla karşılandı. Yunanistan’dan s..
ABD'de kabus devam ediyor! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de kabus devam ediyor! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 653 artarak 166 bin 273'e yükseldi.
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı