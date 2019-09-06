0553 313 94 23

Kastamonu'da sahilde görülen flamingo ilgi odağı oldu

06 Eylül 2019 Cuma 11:18
Kastamonu'da sahilde görülen flamingo ilgi odağı oldu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da, kumsalda görülen flamingo ilgi odağı oldu.

Liman bölgesindeki sahilde gezinen flamingoyu gören vatandaşlar, cep telefonu ile görüntü alırken, fotoğrafçılar da uzun süre bölgede gözlem yaptı. Bir süre kumsalda dinlenen flamingo, daha sonra uçarak uzaklaştı.

Fotoğrafçı Mehmet Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru flamingoyu uzun süre gözlemleyerek fotoğrafladıklarını belirterek, "Daha önce Doğu Karadeniz civarında görülen flamingoların, Kastamonu ve civar illerde herhangi bir kaydı bulunmuyordu ancak bugün kuş fotoğrafçıları olarak bir ilke şahit olduk. Göç yolundaki sürüsünden ayrıldığını ya da başka nedenlerle sürüsünden koptuğunu düşündüğümüz yavru flamingo, ziyaretiyle bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma Görevlisi Abdullah Ugış ise flamingoların bazen dinlenme ve beslenme davranışları açısından göç yollarına yakın farklı alanlardan uçmayı tercih edebildiğini söyledi.

Göçer türlerin mutlaka aynı rotayı takip edeceği konusunda net bir bilgi olmadığını dile getiren Ugış, "Abana'da görülen ve bir ilk olarak kaydı yapılan flamingonun muhtemelen Samsun üzerindeki göç yolundan ayrılarak bölgemize geldiğini düşünüyoruz." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:18
  1. Abana
  2. Flamingo
  3. Göçmen kuşlar
  4. Karadeniz
  5. Kastamonu
  6. Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Orman Fakültesi Araştırma Görevlisi Abdullah Ugış
  7. ornitofoto

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalova’da tarihî eser operasyonu
    1. Yalova’da tarihî eser operasyonu
    2. En az 300 baz puan için şartlar uygun!..
    3. Küçükçekmece’de 300 öğrenciden 250..
    4. Kaftancıoğlu'nun yargılandığı dava
    5. Gül: "(Soruşturma safhasında..
    6. Okul ve ev ihtiyaçları için fırsatlar..
    7. Kars’ta TYSD Başkanı Yıldırım’dan..
    8. Şanlıurfa'da devrilen motosikletin..
    9. Kapadokya sirkesi 5 ülkede sofralara..
    10. Başkan Palancıoğlu, zabıta ile bir..
    11. GRAFİKLİ - Libya'da UMH'nin Terhune..
    12. AYM, 11 Eylül'de Wikipedia'yı görüşecek
    13. Parıs Saint-Germain Academy Bursa kız..
    14. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    15. Kırıkkale'de tartıştığı oğlunu av..
    16. Gül: "Yargı reformunda birinci..
    17. Belediye ekipleri yangın sonrası yara..
    18. Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım,..
    19. Yılmaz Vural'dan VAR patlaması: Yahu..
    20. Albayrak ekonomistleri dinleyecek
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!