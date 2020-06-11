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Kastamonu’da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Kastamonu’da sağanak yağış etkili oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 20:29:42 -
Kastamonu’da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Kastamonu’da sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran şiddetli yağmur ile cadde ve sokaklar, göle dönerken, sürücüler de trafikte ilerlemekte zorlandı. Kastamonu’nun bazı kesimlerine ise dolu yağdı.


Kastamonu’da sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarında dinmesini beklerken sürücüler de suyla kaplı cadde ve sokaklarda güçlükle ilerledi. Polis ekipleri, suyun kapladığı caddeleri şerit çekerek kapatırken, sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Dolu yağışı ekili alanlarda da büyük hasara yol açtı. Aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağmur ve yer yer dolu yağışı Kastamonu’da tarım alanlarına zarar verdi. Tarım arazileri etkili olan dolu yağışı nedeniyle kar yağmışçasına beyaza büründü. Kastamonu- Devrekâni ve Ağlı karayolunda 15 dakika etkili olan dolu nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken sürücüler zor anlar yaşadı.

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