Kastamonu'da rezidansa uyuşturucu serası kuran zehir tacirine darbe! Hakem karşısına çıkarılan şüpheli tutuklandı!

Kastamonu'da rezidansta iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu yetiştiren şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan site içerisindeki bir rezidansta uyuşturucu imal edildiğini tespit etti. Ekipler, M.Ç.'nin ikamet ettiği rezidansa operasyon düzenledi. Rezidansta yapılan incelemede, salonuna ısı yalıtımlı çadır kurulduğu ve çadır içerisinde iklimlendirme sistemi oluşturularak uyuşturucu madde yetiştirildiği tespit edildi. Çadırda havalandırma, ısıtma, kurutma ve nemlendirme sistemlerinin bulunduğu tespit edildi. Rezidansta yapılan aramada uyuşturucu imalatında kullanılan iklimlendirme, kurutma, nemlendirme, havalandırma ve aydınlatma malzemeleri ile çeşitli miktarlarda bitki besleyici kimyasallar, vitaminler, 2 kilo 309 gram skunk maddesi, 41 adet sentetik hap, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca, çeşitli miktarlarda bitki besleyici kimyasallar ve vitaminler, 3 adet hassas terazi, 175 bin TL nakit para, 215,37 gram kesme altın ve 5 adet çeyrek altın ele geçirildi. Operasyonda M.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.