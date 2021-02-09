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Yerel Kastamonu'da orman yangını mahalleye sıçradı
Yerel

Kastamonu'da orman yangını mahalleye sıçradı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 09:15:00 -
Kastamonu'da orman yangını mahalleye sıçradı

İlçeye bağlı Çayırcık ve Hacıveli Mahalleleri arasında henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede Çayırcık mahalledeki evler ile ormanlık alana sıçradı 

Kastamonu'da orman yangını mahalleye sıçradı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın nedeniyle Çayırcık Mahallesi ile Çampınar ve Yeşilyuva köyleri boşaltıldı.

Yangına Abana ve çevre ilçelerin itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler müdahale ediyor.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, bölgede incelemelerde bulundu.

Yangının sebebinin bilinmediğini belirten Çakır, "Çayırcık ve Hacıveli mahallelerinin ortak noktasında sebebi şu an için belli olmayan ama aşırı rüzgardan dolayı elektrikle alakalı olabileceğini düşündüğümüz bir yangın çıktı. Arkadaşlarımız konunun değerlendirmesini yapıyor." dedi.

Yangının şiddetinin fazla olduğunu dile getiren Çakır, şöyle konuştu:

"Gece yangının şiddeti çok fazlaydı. Şiddeti nedeniyle hızlı bir şekilde yayılım gösterdi. Tüm arkadaşlarımızın buraya yönlendirilmesi 1,5-2 saat sürdü. Arkadaşlarımızın yangına sağlıklı müdahalesi 3:30- 4.00 gibi başladı. Şu an Allah'a şükür rüzgarın şiddetini kaybetmesi ve yönünü deniz istikametine çevirmesi ile yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Şu anki tespitlere göre 3 evimiz tamamen yandı. Bir evimizde de çatı yangını söz konusu. Şu ana kadar can kaybı yok."

Havanın çok kuru olduğunu aktaran Çakır, "Ben gece 4.30 gibi buradaydım 18 derece hava sıcaklığı vardı. Dolayısıyla bölge çok kuru. Yangına müdahalede gece şartlarında zorlandık ama şu an için ilk oranda kontrol altında diyebiliriz. Böyle giderse birkaç saate kadar tamamen kontrol altına alıp soğutma çalışmalarına başlarız." diye konuştu.

Tedbir amaçlı 3 yerleşim yerinin boşaltıldığını dile getiren Çakır, "Bölgedeki yangının seyrine göre 2 köy ve bir mahalleyi tedbir amaçlı boşalttık. Rüzgar o kadar şiddetliydi ki tedbir amaçlı boşalttık. Rüzgarın yönünü değiştirmesi ve arkadaşlarımızın müdahalesi sonucu tehdit olmaktan çıktı. Öğleye kadar tamamen kontrol altına alıp soğutma çalışmalarına başlamayı planlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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