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Aktüel Kastamonu'da maske takmayan 23 kişiye 20 bin 700 lira ceza kesildi
Aktüel

Kastamonu'da maske takmayan 23 kişiye 20 bin 700 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:41:23 -
Kastamonu'da maske takmayan 23 kişiye 20 bin 700 lira ceza kesildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, maske takmadığı belirlenen 23 kişiye 20 bin 700 lira ceza uygulandı.

Son bir haftada iki ilçede İçişleri Bakanlığının talimatları kapsamında ekiplerin denetimleri artırıldı. Halkın yoğun bulunduğu alanlarda sıklaştırılan denetimler çerçevesinde son bir haftada Abana'da 5, Bozkurt'ta ise 18 vatandaşa maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza yazıldı.

Vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyaran ekipler, denetimlerin artarak sürdürüleceğini belirtti.

Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, son günlerde artış gösteren koronavirüs vakalarına karşı ekiplerin sahada özveriyle çalıştığını söyledi.

Denetimlerde maske, mesafe ve temizlik konularına önem verildiğini anlatan Seyhan, "Ekiplerimiz, koronavirüsle mücadelemizin başarıya ulaşması için canla başla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. Tüm bu çalışmalar halkımızın sağlığı için. Bu konuda vatandaşlarımızdan özellikle kontrollü sosyal hayatın vazgeçilmez üçlüsü maske, mesafe ve temizlik konusunda hassasiyet bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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