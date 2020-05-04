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Kastamonu'da köylerden ilçe merkezlerine seyahat kısıtlamasına düzenleme

Köylerden 11 ilçe merkezine geliş gidişlerdeki kısıtlama kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 18:38:17 -
Kastamonu'da köylerden ilçe merkezlerine seyahat kısıtlamasına düzenleme

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, köylerden 11 ilçe merkezine geliş gidişlerdeki kısıtlama kaldırıldı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında daha önce köylerden ilçe merkezine gelişlerin kısıtlandığı hatırlatıldı.

Bazı ilçelerde son dönemde temaslı vaka görülmemesi nedeniyle yeni kararlar alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Taşköprü, İnebolu, Devrekani, Pınarbaşı, Küre, Şenpazar, Seydiler ilçeleri dahilinde yeni vaka görülmeme süresinin 15 günü geçmesi ve temaslı vakanın da olmaması nedeniyle bu ilçelerde ikamet eden 20-65 yaş aralığında olanlarla sınırlı olmak, sosyal mesafeye uymak, maske takmak ve seyahat ettikleri aracın koltuklarının en fazla yüzde 50'sinin dolu olması kurallarına uymak şartıyla köylerden kendi ilçe merkezine, ilçe merkezinden de köylerine seyahat izni verilmesine karar verilmiştir."


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