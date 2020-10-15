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Aktüel Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri denetiminde 112 bin lira ceza kesildi
Aktüel

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri denetiminde 112 bin lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:43:14 -
Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri denetiminde 112 bin lira ceza kesildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimde 97 kişiye 112 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, tedbirlere uyulmasının önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 8-14 Ekim tarihlerindeki denetimlerde maske takmayan 79, sosyal mesafeye uymayan 6, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 5, sigara yasağına uymayan 7 kişi hakkında idari işlem uygulandığı aktarıldı.

97 kişiye 112 bin 20 lira idari para cezası uygulandığı bildirilen açıklamada, karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 5 kişi hakkında ise TCK'nin 195. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

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