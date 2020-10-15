Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri denetiminde 112 bin lira ceza kesildi
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimde 97 kişiye 112 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, tedbirlere uyulmasının önemli olduğu vurgulandı.
Açıklamada, 8-14 Ekim tarihlerindeki denetimlerde maske takmayan 79, sosyal mesafeye uymayan 6, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 5, sigara yasağına uymayan 7 kişi hakkında idari işlem uygulandığı aktarıldı.
97 kişiye 112 bin 20 lira idari para cezası uygulandığı bildirilen açıklamada, karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 5 kişi hakkında ise TCK'nin 195. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.