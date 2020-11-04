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Yerel Kastamonu’da kaza! 3 yaralı
Yerel

Kastamonu’da kaza! 3 yaralı

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 21:08:00 -
Kastamonu’da kaza! 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ali Haydar Demir'in kullandığı 59 AAE 891 plakalı otomobil Kastamonu Taşköprü kara yolu Hasköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. 

Kazada, sürücü ile beraberindeki Yakup Aydın ve Kasım Ağar yaralandı.

Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Yol kısa süre trafiğe kapandı. Jandarma ekipler, sürücüleri yağış nedeniyle kayganlaşan yolda dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

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