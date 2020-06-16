Kastamonu'da kaybolan down sendromlu çocuğu jandarma buldu
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kaybolan down sendromlu kız çocuğu, jandarma tarafından bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan down sendromlu Nejla C, gezmek için dışarıya çıktı.
Bir süre sonra çocuklarına ulaşamayan aile, durumu polise bildirdi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye görevi sırasında Nejla C'yi merkeze bağlı Ahmetbey köyü yakınlarında buldu.
Haber verilmesi üzerine aile gelerek kızlarını teslim aldı.