Karadeniz peş peşe sel felaketleriyle mücadele ediyor. Doğu Karadeniz'in ardından bu kez sel Batı Karadeniz'i vurdu. Bartın, Sinop, Kastamonu, Karabük'te yaşanan felaketlerde can ve mal kayıpları yaşandı. Peki, sel sebebiyle vefat edenlerin isimleri açıklandı mı?

Kastamonu'da kaç kişi vefat etti? Kastamonu selde vefat edenlerin isimleri?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) şiddetli yağışlara ilişkin yapılan açıklamada, 7-11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınları meydana geldiği hatırlatıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinin selden etkilendiği belirtilen açıklamada, afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başladığı ifade edildi.

Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" bilgisine yer verildi.

Sel sebebiyle yaşamlarını yitiren vatandaşların isimleri açıklanmadı.