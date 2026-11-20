AYNI YASAĞIN YAZILI VERSİYONU DA VAR R9-4 işaretinin yanı sıra R9-4a koduyla bilinen başka bir versiyonu da bulunuyor. Bu tabelada yasak, sembol yerine doğrudan yazıyla ifade ediliyor. Böylece sürücüler ve yayalar otostop yapılmasının yasak olduğu konusunda açıkça bilgilendiriliyor. Söz konusu işaretin temel amacı, yol kenarında aniden duran araçların neden olabileceği kazaların önüne geçmek.