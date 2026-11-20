Galatasaray'da altyapıdan yetişerek A takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin radarında bulunmaya devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattındaki önemli kozlarından biri olan milli futbolcunun performansı, Almanya'dan gelen transfer iddialarını da beraberinde getirdi.

Almanya'da yayın yapan DAZN'daki bir programda Borussia Dortmund'un Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak için kapsamlı bir transfer planı hazırladığı öne sürüldü.

OCAK AYINDA RESMİ ADIM ATILABİLİR

Haberde, Borussia Dortmund'un milli futbolcuyu yaklaşık iki sezondur takip ettiği ve ocak ayındaki ara transfer döneminde Galatasaray ile resmi temaslara başlamayı planladığı belirtildi. Alman ekibinin transferi gerçekleştirebilmek için sarı-kırmızılı yönetime üç farklı seçenek sunmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

İLK TEKLİF 25 MİLYON EURO

Borussia Dortmund'un hazırladığı ilk formülün doğrudan bonservis bedeli üzerinden olduğu ifade edildi. Buna göre Alman temsilcisinin Yunus Akgün için Galatasaray'a 25 milyon euro teklif etmeyi planladığı öne sürüldü.

35 MİLYON EUROLUK İKİNCİ FORMÜL

Dortmund'un ikinci seçeneğinin ise zorunlu satın alma opsiyonunu içeren kiralama modeli olduğu belirtildi. Sarı-siyahlıların Yunus Akgün'ü ilk etapta kiralamayı, ardından 35 milyon euroluk zorunlu satın alma bedeliyle bonservisini almayı hedeflediği iddia edildi.

MARCEL SABITZER'İ TAKASTA ÖNERECEKLER

Transfer iddiasının en dikkat çekici ayrıntısı ise Borussia Dortmund'un üçüncü seçeneği oldu. Alman kulübünün, Avusturyalı orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer'i takasta kullanarak üzerine bir miktar bonservis bedeli eklemeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Bu formülle Dortmund'un hem Galatasaray'ın kadrosuna deneyimli bir futbolcu kazandırmayı hem de Yunus Akgün transferinin maliyetini düşürmeyi amaçladığı ifade edildi.

YUNUS AKGÜN'ÜN SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTİYOR

Galatasaray formasıyla bu sezon 15 resmi karşılaşmada görev alan Yunus Akgün, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Borussia Dortmund'un hazırladığı öne sürülen transfer formüllerinden herhangi birinin resmi teklife dönüşüp dönüşmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.