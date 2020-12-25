  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kastamonu'da "Jandarma personeliyiz" diyerek telefonla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Kastamonu'da "Jandarma personeliyiz" diyerek telefonla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:03:08 -
Kastamonu'da "Jandarma personeliyiz" diyerek telefonla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da telefonda jandarma personeli olduklarını söyleyerek yalnız yaşayan kişileri dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kastamonu'nun Tosya ile Çorum'un merkez ve Osmancık ilçelerindeki dolandırıcılık vakaları üzerine Kastamonu Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma sonucu yakalanan, cezaevinden izinli olarak çıkan M.A. ile arkadaşı A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yalnız yaşayan yaşlı kişileri telefonla arayıp jandarma personeli olduklarını söyleyerek dolandıran, 38 suçtan kaydı bulunan M.A. ile arkadaşı A.A, Kastamonu Jandarma Komutanlığının takibi sonucu dün taksiyle İstanbul'a giderken yakalanmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hafıza kartındaki yüzlerce fotoğraf teknik müdahaleyle kurtarıldı! PKK'ya büyük darbe
Gündem

Hafıza kartındaki yüzlerce fotoğraf teknik müdahaleyle kurtarıldı! PKK'ya büyük darbe

Şırnak-Cizre'de terör örgütü PKK'nın çukur eylemleri sırasında kullandığı sözde karargah binasının yıkıntıları arasında 5 sene sonra toprağa..
İmamoğlu hangi ülkede olduğunu unuttu! 'Noel bu coğrafyanın kadim bayramı'
Gündem

İmamoğlu hangi ülkede olduğunu unuttu! 'Noel bu coğrafyanın kadim bayramı'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun twitter hesabından yaptığı 'noel' paylaşımında Hristiyanların adetini coğrafyamıza mal etmesine tepki yağdı...
Ruslar İHA avcısı yeni silahlarını test etti
Teknoloji

Ruslar İHA avcısı yeni silahlarını test etti

AK-47 silahını üreten Kalaşnikof, Strela-9M333 adlı yeni güdümlü uçaksavar füzesini test etti.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay