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Kastamonu'da ilginç olay! Köylüler referanduma gidiyor

Karabük ile Kastamonu sınırında yer alan bazı köyler, Karabük'e bağlanmak için referanduma gitme kararı aldı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:20
Kastamonu'da ilginç olay! Köylüler referanduma gidiyor

Karabük ile Kastamonu sınırında yer alan bazı köyler hizmet alamadıklarından dolayı Karabük’e bağlanmak için referanduma gidiyor. Geçtiğimiz hafta Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Şirin Güney köyünün ardından son olarak Akgeçit köyü’de Safranbolu’ya bağlanmak için referanduma gitti.

Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı olan aynı zamanda Karabük ve Safranbolu’nun içme suyunu karşılayan Akgeçit köyü’de Safranbolu’ya bağlanmak için sandık başına gitti.

Köy konağında gerçekleşen referandum kapsamında 100 seçmen sandık başına gitti.

Seçim kurulu tarafından yapılan oylama sonrasında sandıktan 72 ‘Evet’ oyuna karşı 27 ‘Hayır’ ve bir oy ise geçersiz sayıldı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:20
  1. Karabük
  2. Kastamonu

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