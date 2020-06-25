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Aktüel

Kastamonu'da husumetli oldukları kişinin evini yaktıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 23:16:01 -
Kastamonu'da husumetli oldukları kişinin evini yaktıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da alacak verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları kişinin evini yaktıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kaşçılar köyü Demirciler Mahallesi'nde yaşayan L.E'nin evinde, geçen cumartesi yangın çıktı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölgedeki plaka tanıma sistemleri ve güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından güzergahta yabancı plakalı bir araç tespit edildi.

İncelenen kamera kayıtlarına göre araçta bulunan M.H.U, B.P, O.P. ve H.C. ile L.E arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler, yangını planlayıp çıkarmış olabilecekleri iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.


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