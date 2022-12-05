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Yerel Kastamonu'da hastanede çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
Yerel

Kastamonu'da hastanede çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dahiliye servisindeki bir odada çıkan yangında 2'si hasta olmak üzere 8 kişi dumandan etkilendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 11:46:00 -
Kastamonu'da hastanede çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Dahiliye bölümünde yatan bir hastanın odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hastanenin yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle ve Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Yangında 2'si hasta olmak 8 kişi dumandan etkilendi.

Hastane personeli tarafından dahiliye bölümünde yatan hastalar, başka servislere alındı.

Yangının çıktığı odada ise yataklar ve tıbbi cihazlar kullanılamaz hale geldi.

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