  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kastamonu'da halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sigara içmek yasaklandı
Aktüel

Kastamonu'da halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sigara içmek yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 13:41:23 -
Kastamonu'da halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sigara içmek yasaklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bazı yerlerde sigara içmenin yasaklanmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığı belirtildi.

Vatandaşların alınan kararlara uyması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları ATM'ler, fatura ödeme yerleri ile semt pazarlarında, pazarcı esnafı ve ürün satışı yapan köylüler haricinde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."

Kararlara uymayanlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağı da vurgulanan açıklamada, "Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan basınından bomba İncirlik iddiası! ABD'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı
Gündem

Yunan basınından bomba İncirlik iddiası! ABD'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı

Yunan basınının iddiasına göre ABD, İncirlik’teki askerlerini Yunan adalarından birine taşımayı planlıyor. Söz konusu iddia Cumhuriyetçi Sen..
Gündem

"Şu an hastanede yoğun bakımda yatıyor"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, koronavirüse yakalanan babasının yoğum bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.
Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular
Korona Virüs

Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular

Koronavirüse karşı aşı geliştiren firmalardan Sinovac Biotech şirketinin Genel Müdürü Helen Yang "Türkiye'de korona aşısı için klinik deneyl..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı