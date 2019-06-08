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Kastamonu'da görüldü! Hemen fotoğrafı çekildi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, Dünya Doğayı Koruma Birliği sınıflamasında nesli tehlikeye yakın kategoride bulunan Kafkas burunlu engereği doğal ortamında görüntüledi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 14:30
Kastamonu'da görüldü! Hemen fotoğrafı çekildi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) sınıflamasında nesli tehlikeye yakın kategoride bulunan Kafkas burunlu engerek yılanını doğal ortamında fotoğrafladı.

Doğa yürüyüşü sırasında yılanı görüp kayda alan Keleş, yılanı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine gösterdi. Yapılan incelemede yılanın türü saptandı. Uzmanlar yılanın gözlemlenmesini umut verici ve türün nüfusunda artış yaşandığının kanıtı olarak değerlendirdi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 14:30
  1. Kastamonu
  2. Azdavay ilçesi
  3. Kafkas burunlu engerek yılanı
  4. doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş

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