Kastamonu’da gençler harçlıklarını “beyaz altından” çıkartıyor

AB coğrafi işaret tescilli olmasının yanı sıra Türkiye’de de coğrafi işaret tescili bulunan Taşköprü sarımsağı, bu yıl yaklaşık 24 bin dekar alanda üretiliyor. Sarımsak tarlalarında çalışan lise ve üniversite öğrencileri, gelir elde etme fırsatı buluyor. Sarımsak üreticisi Engin Uysal, sarımsaklarının özel olduğunu belirterek, “Hasadı yapılan sarımsak toprağın üzerinde 10 gün demlenecek. Aromasını burada tamamlayacak. Uzun raf ömrü için toprağında kuruması lazım. Sonra temizleyip boyutuna göre ayırıyoruz” diye konuştu.

Gençlerin hasatta önemli rol oynadığına değinen Uysal, “Dededen toruna devam eden sarımsak yetiştiriciliği var. Öğrencilerimiz hem harçlıklarını çıkarıyor hem de sarımsak yetiştiriciliği kültürünü deneyimliyorlar. Biz de bundan çok memnunuz” dedi.

İşçi çavuşu Ali Titrek de, gençlerin tarlada hevesle çalıştığını belirterek, “Harçlıklarını çıkarmak için yaz boyu bizimle tarlaya geliyorlar. Hevesliler, çiftçiliği öğreniyorlar hem de ailelerine destek oluyorlar” diye konuştu.

Hayatın zorluğunu öğreniyoruz

Lise öğrencisi Sedef Bozdemir ise, “Para çok önemli değil, çalışıp yaz tatilimi değerlendiriyorum. Harçlığımı sarımsak tarlasından çıkarıyorum. Para kazanmanın ne kadar zor olduğunu anlıyorum ve derslerime daha çok çalışıyorum” ifadesini kullandı. Lise öğrencisi Fatih Üstün de, şunları söyledi: “Hem para kazanıyoruz hem de arkadaşlarımla geldiğim için muhabbet oluyor. Sıcakta çalışmak elbette zor. Kazandığım parayı okul ihtiyaçlarım için harcayacağım. Kalanını da gelecek için yatırım yapacağım.”

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