  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Metres hayatı yine yaptı yapacağını! Seküler yaşam tarzının ibretlik sonu

2 kişi hayatını kaybetti! Elektrik akımı faciasında çok sayıda gözaltı

Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili bomba adım! Tüm dünya bunu konuşacak

Mourinho, yıldız isim peş peşe hata yapınca kulağını çekti: Verecekleri bir şey yok artık…

ABD'li uzman: Gazze sınırında kurulan yüzer liman 'tam bir tiyatro'

Mehmet Şimşek TÜSİAD üyelerine nasıl meydan okudu? O isim, "Doğrusu bunu tahmin etmemiştim" diyerek duyurdu

İki insan ölmüş, şu rezil tartışmaya bakın!

Amerikalı silah uzmanı Trump suikast girişimini yorumladı! Ya ihmal var ya da kasıtlı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suikast sonrası ilk açıklama

İran İHA'ları İsrail rejiminin kâbusu oldu
Tarım Kastamonu’da gençler harçlıklarını “beyaz altından” çıkartıyor
Tarım

Kastamonu’da gençler harçlıklarını “beyaz altından” çıkartıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-14 15:07:00 -
Kastamonu’da gençler harçlıklarını "beyaz altından" çıkartıyor

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde “beyaz altın” olarak nitelendirilen sarımsak hasadında çalışan gençler, harçlıklarını çıkartıyor.

AB coğrafi işaret tescilli olmasının yanı sıra Türkiye’de de coğrafi işaret tescili bulunan Taşköprü sarımsağı, bu yıl yaklaşık 24 bin dekar alanda üretiliyor. Sarımsak tarlalarında çalışan lise ve üniversite öğrencileri, gelir elde etme fırsatı buluyor. Sarımsak üreticisi Engin Uysal, sarımsaklarının özel olduğunu belirterek, “Hasadı yapılan sarımsak toprağın üzerinde 10 gün demlenecek. Aromasını burada tamamlayacak. Uzun raf ömrü için toprağında kuruması lazım. Sonra temizleyip boyutuna göre ayırıyoruz” diye konuştu.

Gençlerin hasatta önemli rol oynadığına değinen Uysal, “Dededen toruna devam eden sarımsak yetiştiriciliği var. Öğrencilerimiz hem harçlıklarını çıkarıyor hem de sarımsak yetiştiriciliği kültürünü deneyimliyorlar. Biz de bundan çok memnunuz” dedi.

İşçi çavuşu Ali Titrek de, gençlerin tarlada hevesle çalıştığını belirterek, “Harçlıklarını çıkarmak için yaz boyu bizimle tarlaya geliyorlar. Hevesliler, çiftçiliği öğreniyorlar hem de ailelerine destek oluyorlar” diye konuştu.

Hayatın zorluğunu öğreniyoruz

Lise öğrencisi Sedef Bozdemir ise, “Para çok önemli değil, çalışıp yaz tatilimi değerlendiriyorum. Harçlığımı sarımsak tarlasından çıkarıyorum. Para kazanmanın ne kadar zor olduğunu anlıyorum ve derslerime daha çok çalışıyorum” ifadesini kullandı. Lise öğrencisi Fatih Üstün de, şunları söyledi: “Hem para kazanıyoruz hem de arkadaşlarımla geldiğim için muhabbet oluyor. Sıcakta çalışmak elbette zor. Kazandığım parayı okul ihtiyaçlarım için harcayacağım. Kalanını da gelecek için yatırım yapacağım.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23