Kastamonu'da FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı
KASTAMONU (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Ö.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.