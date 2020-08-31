Kastamonu'da feci kaza! Karı koca yaşamını yitirdi
Kastamonu’da meydana gelen kazada karı koca yaşamını yitirirken 4 kişi de yaralandı.
Kastamonu’da Kastamonu-İnebolu kara yolu Masruf mevkisinde bir kaza meydana geldi. Yaşanan kazadan bir aile etkilendi.
Düğünden dönen ailenin bulunduğu hafif ticari araç devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu kara yolu Masruf mevkisinde olan kaza sonucunda karı koca yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.
50 yaşındaki Hüseyin Battaloğlu idaresindeki 37 NC 929 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki çam ağacına çarparak ormanlık alana devrildi.
Sürücünün 58 yaşındaki eniştesi Ali D. Yaşamını yitirirken, 53 yaşındaki eşi Ayşe Duygun ile sürücü, Melih, Yusuf Mecit ve Saliha Battaloğlu yaralandı.
Çarpmanın etkisiyle düğün davetiyeleri etrafa dağıldı.
Sürücü Hüseyin Battaloğlu'nun İnebolu ilçesine bağlı Alaca köyünün muhtarı olduğu öğrenildi.