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Aktüel Kastamonu'da faciadan dönüldü
Aktüel

Kastamonu'da faciadan dönüldü

Yeniakit Publisher
2024-08-10 17:41:00 -
Kastamonu'da faciadan dönüldü

Kastamonu'da tüpün patlaması sebebiyle yangın çıktı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde piknik tüpünün parlaması sebebiyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Taşköprü ilçesi Üstatlar Mahallesi Çınar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki bir binada piknik tüpünün parlaması sebebiyle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

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