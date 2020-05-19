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Kastamonu'da evde çıkan yangında engelli bir kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-19 00:20:09 -
Kastamonu'da evde çıkan yangında engelli bir kişi öldü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangında, zihinsel engelli kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Muratbaşı köyü Çorbacı Mahallesi'nde zihinsel engelli olduğu öğrenilen Şevket Cebeci'ye (40) ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, Pınarbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Evin tamamen kullanılamaz hale geldiği yangının ardından AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmasında Cebeci'nin cesedi enkazdan çıkarıldı.

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