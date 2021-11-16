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Gündem Kastamonu'da esrar operasyonu
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Kastamonu'da esrar operasyonu

Kastamonu'da jandarmanıın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 580 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 16:35:00 -
Kastamonu'da esrar operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Şenpazar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve üretimi yaptığı belirlenen 1 şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Jandarmada 6 ay önce göreve başlayan 1 yaşındaki "Termal" isimli narkotik köpeği, evin farklı noktalarında yaptığı aramada, kanepenin altında ve farklı noktalara gizlenmiş 3 kilo 580 gram kubar esrar ve 370 gram kenevir tohumunun yerini tespit etti.

Ruhsatsız av tüfeği de ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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