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Aktüel

Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-14 00:25:42 -
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, domuzlardan korumak için tarlasına giden kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçakese köyü Burçak mevkisindeki tarlasına giden Musa Korkmaz'ın (56) eve dönmemesi üzerine eşi kendisini aramaya gitti.

Tarlada eşini vurulmuş halde bulan kadın durumu jandarmaya bildirdi.

Tüfeğiyle yanlışlıkla kendini vurduğu düşünülen Korkmaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin araştırılması için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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