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Aktüel Kastamonu'da devrildikten sonra alev alan kamyonda sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı
Aktüel

Kastamonu'da devrildikten sonra alev alan kamyonda sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı

Vücudunda yanıklar bulunan kişi ile hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 13:27:27 -
Kastamonu'da devrildikten sonra alev alan kamyonda sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde devrilerek alev alan kamyonda sıkışan kişi itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Mustafa Çelik'in (30) kullandığı gıda maddesi yüklü 18 AC 511 plakalı kamyon, İnebolu-Kastamonu kara yolunun Taşoluk köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen kamyon yanmaya başladı, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İnebolu Belediyesi itfaiye ekipleri bir yandan araçtaki yangına müdahale ederken diğer yandan şoför mahallinde sıkışan sürücünün yanındaki Aykut Tokalıoğlu'nu (26) kurtarmak için çalışma başlattı.

Yangın söndürülürken araçta sıkışan kişiyi kurtarmak için aracın ön tarafındaki ağaçları kesen ekiplerin çalışması yeterli olmayınca olay yerine vinç çağrıldı. Vinç yardımıyla kaldırılan araçtaki Tokalıoğlu bir saatlik çalışma sonunda kurtarıldı.

Vücudunda yanıklar bulunan Tokalıoğlu ile hafif yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokalıoğlu, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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