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Aktüel Kastamonu'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni"
Aktüel

Kastamonu'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni"

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:32:05 -
Kastamonu'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni"

KASTAMONU (AA) - (AA) - Kastamonu'da iki şehit ailesi ile bir gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik makamında gerçekleştirilen törende, şehit Piyade Er Şevki Eren Yatkın ve şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in aileleri ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında yaralanan gazi Kerem Mehmetçik'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Vali Avni Çakır tarafından takdim edildi.

Çakır, törende yaptığı konuşmada, şehit ailelerine ülkeye, devlete, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş da katıldı.

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