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Kastamonu'da Deneyap Teknoloji Atölyesi'ne girmek isteyen gençler ter döktü

Yeniakit Publisher
2020-08-16 14:52:38 -
Kastamonu'da Deneyap Teknoloji Atölyesi'ne girmek isteyen gençler ter döktü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alacak öğrencilerin belirleneceği uygulama sınavına katılan 442 genç mucit, hünerlerini sergiliyor.

Atatürk Spor Salonu ile Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ortak çalışması sonucu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hizmet veren Deneyap Teknoloji Atölyesi'ne girmek isteyen ilk ve ortaöğretim öğrencileri için uygulama sınavı düzenlendi.

Öğrenciler, kendilerine sunulan tema doğrultusunda, özgün fikirlerini ortaya çıkaran ve teknik bilgilerini kullanabilecekleri projeleri jüri eşliğinde hazırladı.

Mucit adaylarının, belirlenen süreçte en iyi proje ve çalışmayı hazırlamak için hünerlerini sergilediği sınavda, jürinin başarılı gördüğü öğrenciler Deneyap Teknoloji Atölyesi'ne kabul edilecek.

Başarılı öğrenciler tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, nano-teknoloji malzeme bilimi ile havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda ücretsiz eğitim alacak.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, AA muhabirine, Kastamonu'da 2 bin 500 civarında öğrencinin ilk sınava müracaat ettiğini belirtti.

Bu öğrencilerin içerisinden 442'sinin, sınavda başarılı olarak deneyap uygulamalı sınava katılmaya hak kazandığını ifade eden Asrak, "Bu sınavları kazanan öğrencilerimize ücretsiz olarak 36 ay süreyle eğitim verilecek. Gençlik Merkezimiz bünyesinde atölyelerimiz oluşturuldu, eğiticilerimiz seçildi. Geleceğin bilim adamlarının yetişmesi için bu çalışma yapılıyor. Bilgiyi teknolojiye dönüştürebilen gençlerin yetişmesi, Türkiye'nin ARGE'de, teknolojide gelişmesi için gençler ne kadar erken yetiştirilebilirse o kadar değerli bilim adamları çıkacaktır." dedi.

Öğrencilerin iki gün süren sınava ilgi gösterdiklerini anlatan Asrak, Deneyap atölyelerinin temel amacının, milli teknoloji hamlesinin itici gücü olan gençleri yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

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