Kastamonu'da çıkan yangında bir ev, 2 samanlık ve ahır yandı
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan yangında üç katlı ev, 2 samanlık ve ahır yandı.
Yarışlar köyü Karayaprak Mahallesi'nde Salih Bakırcı'ya ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın Bakırcı'ya ait 3 katlı eve ve ahıra da sıçradı.
Yangına İhsangazi, Araç ve Kastamonu itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözü ve Özel İdare yangın söndürme tankerleri tarafından müdahale edildi.
Yangında, 3 katlı ev, 2 samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Bakırcı'nın 8 yıl önce de ahşap evinin yandığı öğrenildi.