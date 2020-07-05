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Aktüel

Kastamonu'da çıkan yangında bir ev, 2 samanlık ve ahır yandı

Yeniakit Publisher
2020-07-05 09:54:18 -
Kastamonu'da çıkan yangında bir ev, 2 samanlık ve ahır yandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan yangında üç katlı ev, 2 samanlık ve ahır yandı.

Yarışlar köyü Karayaprak Mahallesi'nde Salih Bakırcı'ya ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın Bakırcı'ya ait 3 katlı eve ve ahıra da sıçradı.

Yangına İhsangazi, Araç ve Kastamonu itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözü ve Özel İdare yangın söndürme tankerleri tarafından müdahale edildi.

Yangında, 3 katlı ev, 2 samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Bakırcı'nın 8 yıl önce de ahşap evinin yandığı öğrenildi.


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