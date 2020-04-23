Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında 3 evde büyük çaplı hasar oluştu.
İlçeye bağlı Göktaş köyü Kızılcatarla Mahallesi'nde Durmuş Oturak'a ait ahşap evde, iddiaya göre elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, Mustafa Önder ve Yaşar Toprak'ın evlerine de sıçradı.
Azdavay ve Şenpazar belediyelerine ait itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle söndürülen yangın sonucu 3 ev kullanılmaz hale geldi.