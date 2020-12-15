Kastamonu'da bir köy ikinci kez karantinaya alındı
Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyü ağustos ayında da karantinaya alınmıştı
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Donalar köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildi. Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Donalar köyü ağustos ayında da karantinaya alınmıştı.