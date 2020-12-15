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Aktüel Kastamonu'da bir köy ikinci kez karantinaya alındı
Aktüel

Kastamonu'da bir köy ikinci kez karantinaya alındı

Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyü ağustos ayında da karantinaya alınmıştı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 17:35:49 -
Kastamonu'da bir köy ikinci kez karantinaya alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Donalar köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildi. Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Donalar köyü ağustos ayında da karantinaya alınmıştı.



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