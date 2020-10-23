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Aktüel Kastamonu'da Aşağısökü Göleti ile 1600 dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak
Aktüel

Kastamonu'da Aşağısökü Göleti ile 1600 dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:21:18 -
Kastamonu'da Aşağısökü Göleti ile 1600 dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak

KASTAMONU (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen Kastamonu Pınarbaşı Aşağısökü Göleti'nin tamamlanmasıyla 1600 dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yazılı açıklamasında, Kastamonu ve ilçelerinde son dönemde yaptırılan su yapılarının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarına işaret eden Yıldız, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. " ifadelerini kullandı.

Yıldız, Pınarbaşı ilçesindeki Aşağısökü Göleti'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Göletin tamamlanmasıyla depolanacak su ile 1600 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Gövde dolgu ve dolusavak imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 30 metre, su depolama kapasitesi 832 bin 96 metreküp olan Aşağısökü Göleti'nin tamamlanmasıyla 2020 yılı birim fiyatlarıyla dekar başına 547 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 875 bin 200 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."


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