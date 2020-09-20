Kastamonu'da AFAD gönüllüleri çocuklar için sınıfları boyadı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da AFAD gönüllüleri tarafından bir köy okulu boyandı.

Kastamonu merkeze bağlı Duruçay köyü İlk ve Ortaokulunun bilişim ve ana sınıfları AFAD gönüllüleri tarafından boyanarak, rengarenk resimlerle süslendi.

Öğretmen, ev hanımı, mühendis ve öğrencilerden oluşan gönüllüler, yarın okula gelecek öğrenciler için okulu boyayarak güzelleştirdi.

Betül Selvi, AA muhabirine bir yıldır AFAD gönüllüsü olduğunu söyledi.

İngilizce öğretmeni olduğunu aktaran Selvi, "Toplumsal sorunlara karşı ilgim var. AFAD'ın bu konulara duyarlılığını bildiğim için katıldım. Hem eğitimler alıyorum hem de topluma faydalı işler yapıyorum. Bugün bir köy okulunu boyuyoruz. Ana sınıfını boyuyoruz. Çocuklar için eğlenceli resimler çiziyoruz." dedi.

Çocukların mutlu olmasını istediklerini belirten Selvi, şöyle devam etti:

"Çocukların mutlu olması bizleri de çok mutlu eder. Onların huzurlu bir ortamda ders görüp eğlenerek, severek gelmeleri bizim açımızdan çok önemli. Bir eğitimci olarak hem okulda, hem de okul dışında çocukları mutlu edecek işler yapmaktan keyif alıyorum. Çocukların bu sınıfa geldiğinde etraflarına bakıp gülümsemeleri benim için dünyalara bedel."

Çocuklar için bir araya geldiklerini belirten Selvi, "Buradaki birçok gönüllü arkadaşımızın boya ve resim eğitimi yok. Hiçbirimiz eğitim almadık. Buraya geldik, burada öğrendik. Çocuklar için bir şeyler yapmak, onları mutlu etmek istedik." diye konuştu.

Sevgi Nalbantoğlu da insanlara yardım etmek için AFAD gönüllüsü olduğunu belirterek, "İnsanların hayatına dokunmak istiyorum. Bunu da AFAD gönüllüsü olarak yapmak istedim. Daha önceden de çeşitli etkinlikler yaptık. Bugün de buradayız. Sınıfları boyayıp süsledik. Çocuklar eğlenceli bir şekilde okula başlasın diye buradayız." ifadelerini kullandı.







