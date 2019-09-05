Kastamonu’da 48 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir eve düzenledikleri operasyonda 48 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir eve düzenledikleri operasyonda 48 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir takibe aldığı şüpheli şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada 48 adet extacy uyuşturucu hap ele geçildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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