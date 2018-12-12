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Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev küle döndü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bulunan 2 katlı ahşap evde çıkan yangın nedeniyle eski ev, kullanılamaz hale geldi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:22
Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev küle döndü

Kastamonu'da, 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kül oldu.

Araç ilçesine bağlı Cevizlik köyü Asar Mahallesi'nde bulunan Mustafa Büyükyiğit’e ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası evde bulunan ve dumandan etkilenen isimleri öğrenilemeyen 1’i çocuk 2 kişi tedavi için sağlık ekipleri tarafından Araç Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edilmelerinin ardından taburcu edildi.

Yangın, Araç Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise soruşturuluyor.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 17:22
  1. Kastamonu
  2. Araç ilçesi
  3. ahşap evde yangın
  4. ahşap ev küle döndü

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