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Kastamonu'da 19 Mayıs konseri balkonlardan izlendi

Yeniakit Publisher
2020-05-18 23:46:22 -
Kastamonu'da 19 Mayıs konseri balkonlardan izlendi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, bir site bahçesinde konser verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gaziler Sokak üzerindeki bir sitede organize edilen etkinlikte, vatandaşlar konsere, balkonlardan ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti. Konseri dinlemek için balkonlara çıkan vatandaşlara antrenörler egzersiz yaptırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların evlerinde kaldığını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak evde kalan vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için bir etkinlik organize ettiklerini anlatan Asrak, "Mini konser düzenleyerek ve sportif faaliyetler yaparak balkonlardan, camlardan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en güzel şekilde, coşkulu bir şekilde kutlayabilmek için bu etkinliği gerçekleştirdik." dedi.

Asrak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinin konseri dinlemek için balkonlara çıkan vatandaşlara sportif faaliyetler yaptırdığını kaydetti.

Vatandaşlardan Ünsal Gürsu ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kovid-19 nedeniyle tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Gürsu, "Sabır ile biz bu virüsü yeneceğiz. Sağlıklı, mutlu günler bizi bekliyor. Buraları renklendiren tüm komşularımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ayten Turhal ise etkinliği çok beğendiğini söyleyerek, "Koronavirüsten dolayı evlerdeydik. Bu bize ilaç gibi geldi. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Etkinliğin sonunda havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

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