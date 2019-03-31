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Kastamonu yerel seçim sonuçları 2019 | Kastamonu ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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31 Mart 2019 Pazar 08:15
Kastamonu yerel seçim sonuçları 2019 | Kastamonu ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Kastamonu 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte. Kastamonu yerel seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları Kastamonu, 2019 seçim sonuçları Kastamonu, 2019 yerel seçim sonuçları Kastamonu, son yerel seçim sonuçları Kastamonu, Kastamonu ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

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2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Kastamonu Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. AK Parti Kastamonu belediye başkan adayı Tahsin Babaş, CHP Kastamonu belediye başkan adayı Mustafa Öztürk, MHP Kastamonu belediye başkan adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu, SP Kastamonu belediye başkan adayı Kadir Yalçın, DSP Kastamonu belediye başkan adayı Mahir Yıldırım, BTP Kastamonu belediye başkan adayı Kemal Bıyıklı oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Kastamonu, Kastamonu belediye Seçim sonuçları Kastamonu 2019 yerel seçim sonuçları ve Kastamonu ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

AK Parti Kastamonu ilçe belediye başkan adayları

 

CHP Kastamonu ilçe belediye başkan adayları

 

MHP Kastamonu ilçe belediye başkan adayları

 

İYİ Parti Kastamonu ilçe belediye başkan adayları


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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 08:15
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