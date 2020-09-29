Kastamonu Valisi Avni Çakır koronavirüse yakalandı
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Vali Yardımcısı aynı zamanda Taşköprü Kaymakam Vekili Fahrettin Göncü’nün yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.
Çin'den tüm dünyaya yayılan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor.
Son günlerde vakalar artış gösterirken kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerde bu salgına yakalandı.
Son olarak Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Sağlık durumu iyi
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Avni Çakır'ın evinde tedavisine başlanıldı.
Diğer yandan Kastamonu Vali yardımcısı aynı zamanda Taşköprü Kaymakam Vekili Fahrettin Göncü’nün koronavirüs test sonu pozitif çıktı.
Göncü’nün ise tedavisine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ettiği belirtildi.