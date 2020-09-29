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Gündem Kastamonu Valisi Avni Çakır koronavirüse yakalandı
Gündem

Kastamonu Valisi Avni Çakır koronavirüse yakalandı

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Vali Yardımcısı aynı zamanda Taşköprü Kaymakam Vekili Fahrettin Göncü’nün yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 16:45:00 -
Kastamonu Valisi Avni Çakır koronavirüse yakalandı

Çin'den tüm dünyaya yayılan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor.

Son günlerde vakalar artış gösterirken kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerde bu salgına yakalandı.

Son olarak Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sağlık durumu iyi

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Avni Çakır'ın evinde tedavisine başlanıldı.

Diğer yandan Kastamonu Vali yardımcısı aynı zamanda Taşköprü Kaymakam Vekili Fahrettin Göncü’nün koronavirüs test sonu pozitif çıktı.

Göncü’nün ise tedavisine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ettiği belirtildi.

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