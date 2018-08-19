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Kastamonu Üniversitesi‘nden Çanakkale’de “Troia’da Ağaçlar” Seramik Sergisi

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Başkanı öğretim üyesi Doç. Seyhan Yılmaz, Çanakkale Belediyesinin davetlisi olarak 55. MilletlerarasıTroia Festivali kapsamında “Troia’da Ağaçlar” isimli Kişisel Seramik Sergisi açtı.

19 Ağustos 2018 Pazar 08:24
Kastamonu Üniversitesi‘nden Çanakkale’de “Troia’da Ağaçlar” Seramik Sergisi

Açılışa Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, çeşitli ülkelerin yurtdışı temsilcileri ile birlikte belediye başkanları, yurtiçinden misafirler ve sanatseverler katıldı.

“Troia’da Ağaçlar” isimli sergi, 09-13 Ağustos 2018 tarihleri arasında Çanakkale Belediyesine bağlı Seramik Müzesinin üst katında sanat sevenlerin beğenisine sunuldu. Sergide kayın, söğüt, çınar, erguvan, defne ve ardıç gibi ağaçların seramik yorumlarına yer verildi. Doç. Seyhan Yılmaz’ın,Truva Atını ağaç dalları ile yorumladığı “Ağaç At” isimli eserinesergiye katılanlar yoğun ilgigösterdi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 08:24
  1. Çanakkale
  2. Kastamonu Üniversitesi

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