Kastamonu Üniversitesi profesör, doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda başta Eğidim Fakültesi ve Orman Fakültesi psikoloji bölümünde görevlendirilmek üzere profesör, doçent ve Dr öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Kastamonu Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? KastamonuÜniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda açıklanan birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin alakalı maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Tayin Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.