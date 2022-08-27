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Ekonomi Kastamonu Üniversitesi 56 Akademik Personel alacak
Ekonomi

Kastamonu Üniversitesi 56 Akademik Personel alacak

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 56 Akademik personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 13:48:00 -
Kastamonu Üniversitesi 56 Akademik Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kastamonu Üniversitesi ilanda yazılı birimlerine 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1)nin ilgili hükümleri gereğince öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alınacak.

Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler

Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi adaylarının ise ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir

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