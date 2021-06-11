Kastamonu Üniversitesi 34 Akademik Personel alıyor

Üniversite ilanla duyurduğu birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Kanunun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin alakalı maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi (1) ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in alakalı hükümleri gereğince Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adaylar 25.06.2021 tarihine kadar müracaatta bulunabilecek. Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 29.06.2021

Giriş Sınavı Tarihi : 02.07.2021

Nihai Değerlendirme İlan Tarihi : 06.07.2021

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/

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