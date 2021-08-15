Kastamonu son durum | Kastamonu'da kaç kişi vefat etti?
Selde vefat edenlerin sayısı | Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketlerinin ardından can kayıpları da artıyor. Vatandaşlar selde yaşamını yitirenlerin sayısını araştırmaya başladı. Şimdiye kadar selde kaç kişi vefat etti?
Kastamonu, Sinop ve Bartın’da sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Selin ardından yakınlarından haber alamayanlar ve bölgedeki son durumu merak edenler ‘Selde kaç kişi vefat etti?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, Kastamonu’da kaç kişi yaşamını yitirdi?
Kastamonu son durum | Kastamonu'da kaç kişi vefat etti?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.