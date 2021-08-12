Kastamonu sel vefat edenler | Türkiye bir kez daha sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Peki, selde kaç kişi vefat etti?

Kastamonu sel son durum | Selde kaç kişi vefat etti?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) şiddetli yağışlara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valilikleri teyakkuz haline geçirildi.

Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapıyor.

Kastamonu'da sel sularına kapılan 4 kişi hayatını kaybetti. Bartın'a bağlı Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan bir vatandaşın arama çalışmaları AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleriyle sürdürülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 11 Ağustos'ta Bartın Ulus'ta 90 mm, Kastamonu Küre'de 198 mm, Pınarbaşı'na 167 mm, Azdavay'a 145 mm, İnebolu’ya 123 mm, Abana'ya 122 mm Bozkurt'a 117 mm, Sinop Merkezde 104,6 kilogram, Ayancık'ta 301,03 kilogram, Boyabat'ta 76,6 mm, Dikmen'de 54 mm, Erfelek'te 78,6 mm, Gerze'de 72,4 mm, Merkez'de 83,8 mm, Türkeli'nde 223,23 kilogram yağış düştü.

Yağışların bugün saat 18.00 civarında bölgede etkisini kaybetmesi bekleniyor.